Під час затримання чоловік чинив поліцейським опір.

У Москві затримали чоловіка, який намагався підпалити Мавзолей Леніна.

Увечері 17 липня в Москві в Мавзолей Леніна на Красній площі чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю, пишуть телеграм-канали Baza і Shot. Палія затримала поліція.

За даними Baza, затриманий - 37-річний Костянтин Стачуков з Чити. На нього склали протокол про непокору співробітникам поліції. Shot зазначає, що у затриманого 18 липня день народження, не вказуючи, як це може бути пов'язано з подією. Під час затримання чоловік чинив поліцейським опір. За даними 112, він перебував у неадекватному стані.

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Про мотиви палія інформації поки немає. Мавзолей не постраждав - пляшка із запальною сумішшю впала на бруківку.

Інциденти з Леніним в РФ - деталі

У Москві вдруге за рік затримали людину за спробу проникнути мавзолей Володимира Леніна. Як пише російське пропагандистське агентство ТАСС, чоловік в неадекватному стані намагався потрапити в мавзолей, щоб мертвий "вождь пролетаріату", як він сам пояснив згодом, "відпустив йому гріхи".

17 липня Псковський губернатор Михайло Ведерников запропонував хоча б прибрати пам'ятник Леніну з центральної площі Пскова, щоб поставити на його місце щось більш привабливе.

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