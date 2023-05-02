Ворог продовжує повертати на тимчасово окуповані території свій "пантеон героїв".

Окупанти продовжують повертати на тимчасово окуповані території України свій пантеон радянських "героїв" та "стирають" з міст пам'ятники реальних діячів, які відзначилися в Україні заслугами. Таких, як Куїнджі.

Так, у селищі Тавричанка Каховського району (Херсонська область) ворог відновив пам'ятник Леніну. Відповідні фото показав телеграм-каналу NEXTA Live.

Раніше пам'ятник радянського "ідола" українська влада демонтувала у 2015 році в рамках реформи з декомунізації.

Відео дня

При цьому росЗМІ повідомили, що "Леніна" збираються урочисто відкрити до 9 травня. До цього дня місцева "влада" збирається зробити до пам'ятника доріжку та дизайнерську клумбу.

Одеса позбулася меморіальної дошки Суворову

Тим часом Україна намагається максимально "очистити" підконтрольні території від найменшої згадки про російських катів, які стали історичним "ярмом" для нашого народу.

Так, 27 березня влада Одеси демонтували меморіальну дошку Олександру Суворову - російському полководцю, який причетний до придушення "Коліївщини" в Україні.

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