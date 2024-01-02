Найближчим часом у пошкоджених квартирах будуть замінені вікна.

У Вишневому Київської області через російську ракетну атаку пошкоджено квартири 700 людей. Про це повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко в ефірі телемарафону.

"Зараз у Вишневому організовано штаб, повністю готові приміщення для тимчасового розміщення людей. Загалом у цьому мікрорайоні були пошкоджені квартири 700 людей, для 1000 людей у штабі буде організоване тимчасове проживання. Їх буде повністю забезпечено всім необхідним, а також забезпечено гарячим харчуванням", – сказав очільник ОВА.

За його словами, уламки російської ракети впали на подвір’я цілого мікрорайону, у зв’язку з цим було пошкоджено багато багатоквартирних будинків, а саме: вибиті вікна та віконні рами.

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"Але ми у найближчий час розпочнемо заміри і будемо замовляти та встановлювати людям вікна. Людям буде забезпечене тимчасове комфортне проживання ", – сказав Кравченко.

Він додав, що на місці працюють усі служби – ДСНС, поліція та швидкі.

Ракетна атака 2 січня

Станом на день 2 січня триває ліквідація наслідків чергового російського ракетного удару, відомо про чотирьох загиблих та 92 поранених, повідомив президент Володимир Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворог атакував цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Основним напрямком удару став Київ. Сили ППО збили усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр". Крім цього, вночі було знищено усі 35 запущених "шахедів".

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