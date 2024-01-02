Держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить, наголосив президент.

На даний час триває ліквідація наслідків чергового російського ракетного удару, відомо про чотирьох загиблих та 92 поранених.

"Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби. Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські. Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що вже третю добу воїни ППО роблять неймовірну роботу: з 31 грудня російські окупанти застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів.

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"Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не "петріоти" та інші захисні системи", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що цьогоріч буде продовжена робота з усіма у світі, "хто цінує життя, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне".

"Держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить", - підкреслив Зеленський.

Ракетна атака 2 січня

В ніч на 2 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, згодом – ракетами. За словами голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ протиповітряна оборона збила понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал".

У столиці та області є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури, а також загиблі і поранені.

Внаслідок масованої ракетної атаки по Харкову сталося три пожежі, зафіксовані чисельні руйнування цивільної інфраструктури, постраждали люди.

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