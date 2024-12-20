Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії.

В Києві внаслідок російської ракетної атаки постраждали шість іноземних посольств. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник МЗС Георгій Тихий.

Речник зазначив, що сьогоднішньою ракетною атакою російський диктатор Володимир Путін "підтвердив надане йому вчора президентом України почесне звання".

При цьому, за його словами, сьогодні у Києві внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень низка іноземних посольств.

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"Усі ці посольства розміщенні в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок російського ракетного удару. Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибиті вікна, двері, фрагменти стель", - повідомив Тихий.

Речник сказав, що удари по дипломатичних установах - це абсолютно варварський напад.

"Всюди у світі - це перетин усіх можливих червоних ліній і, взагалі, міжнародних правил - удари по дипустановах. І Росія підтверджує знову свій статус абсолютного варвара", - сказав Тихий.

Він додав, що, за наявною інформацією, ніхто з іноземних дипломатів не постраждав.

"Українська сторона вже проводить оцінку рівня пошкоджень і власне займається ліквідацією наслідків цих пошкоджень дипломатичних установ", - додав речник МЗС.

Ракетна атака на Київ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 грудня Росія атакувала Київ ракетами. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження у кількох районах столиці. В КМВА повідомили, що внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в кількох районах міста. Є загиблий та 10 постраждалих.

У Повітряних силах повідомили, що удар по києву завдано 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Брянської областей, ППО збила всі ракети.

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