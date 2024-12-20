Вранці окупанти атакували балістикою столицю, завдавши значних пошкоджень у низці районів.

Росія з ночі атакувала Україну безпілотниками та балістичними ракетами. З ночі до ранку в низці областей працювала ППО.

Як повідомили у Повітряних силах, в ніч 20 грудня противник завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 65-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Відео дня

Станом на 09.30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу "Shahed""та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 20 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок нічного ракетного-дронового удару уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

Близько 7.00 Росія продовжила ракетний терор, вдаривши по Києву 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву. На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, на жаль, є загиблі та поранені", - зазначили в Повітряних силах.

Ракетна атака 20 грудня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 грудня Росія атакувала Київ ракетами. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження у кількох районах столиці.

В КМВА повідомили, що росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Ймовірно, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в кількох районах міста. Є загиблий та 10 постраждалих.

Вас також можуть зацікавити новини: