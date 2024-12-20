Росія атакувала Київ / колаж УНІАН, скриншоти

Вранці 20 грудня Росія атакувала Київ ракетами. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження у кількох районах столиці. 

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, в Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу. Загорілося 5 автомобілів. У Дніпровському районі пошкоджено недобудову. У Соломянському - горить будівля. Уламки також впали у Шевченківському районі.

Як уточнив мер Віталій Кличко, у Голосіївському районі внаслідок обстрілів пошкоджено тепломагістраль. У Шевченківському районі триває пожежа. Двох людей ушпиталили.

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"Внаслідок ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах. Є загоряння - на дахах будівель, також палають автівки. Також пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі. Скрізь працюють екстрені служби", - зазначив Кличко.

Наслідки атаки / КМВА
Наслідки атаки / КМВА

За оновленими даними КМВА, у Голосіївському районі загинула людина.

Оновлено о 8:31. Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки вже 7 людей постраждали. Двох із них госпіталізували. Інформацію про загиблого мер спростував.

"За інформацією медиків, загиблих наразі немає", - зазначив мер.

Оновлено о 8:41. В КМВА повідомили, що росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Ймовірно, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23.  Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в 3-х районах міста.

Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.

Оновлено о 9:09. Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки й пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження.

Оновлено о 9:16. Поліція підтвердила, що внаслідок атаки на Київ є жертва. У Голосіївському районі відбулось загорання автомобілів та виявлено тіло загиблого чоловіка, який у момент обстрілу перебував на вулиці. Ще одного постраждалого чоловіка медики госпіталізували.

Зафіксовано пошкодження офісних приміщень, а також декількох житлових будинків, внаслідок чого відбулось загорання в одній із квартир, де перебувала матір з 2-річною дитиною. Хлопчик не постраждав, матір оглядають лікарі.

Наслідки атаки / КМВА
Наслідки атаки / КМВА

РФ накопичила ракети для атак на Україну

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 листопада росіяни мали на озброєнні 220 крилатих ракет, 390 калібрів, 350 "Іскандер-М", "Іскандер-К" та 70 "Кинджалів".

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, Україна постійно відстежує це питання, а публікації, які з'явилися у ЗМІ щодо кількості ракет, є коректними. 

Водночас експерт Богдан Долінце заявив, що РФ щомісяця може виготовляти по 150 ракет як середньої, так і малої дальності. Відтак, на початку грудня в арсеналі росіян було накопичено до 1500 ракет різного типу.

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