Щонайменше двоє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Вранці 20 грудня Росія атакувала Київ ракетами. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження у кількох районах столиці.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, в Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу. Загорілося 5 автомобілів. У Дніпровському районі пошкоджено недобудову. У Соломянському - горить будівля. Уламки також впали у Шевченківському районі.

Як уточнив мер Віталій Кличко, у Голосіївському районі внаслідок обстрілів пошкоджено тепломагістраль. У Шевченківському районі триває пожежа. Двох людей ушпиталили.

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"Внаслідок ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах. Є загоряння - на дахах будівель, також палають автівки. Також пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі. Скрізь працюють екстрені служби", - зазначив Кличко.

За оновленими даними КМВА, у Голосіївському районі загинула людина.

Оновлено о 8:31. Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки вже 7 людей постраждали. Двох із них госпіталізували. Інформацію про загиблого мер спростував.

"За інформацією медиків, загиблих наразі немає", - зазначив мер.

Оновлено о 8:41. В КМВА повідомили, що росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Ймовірно, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в 3-х районах міста.

Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.

Оновлено о 9:09. Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки й пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження.

Оновлено о 9:16. Поліція підтвердила, що внаслідок атаки на Київ є жертва. У Голосіївському районі відбулось загорання автомобілів та виявлено тіло загиблого чоловіка, який у момент обстрілу перебував на вулиці. Ще одного постраждалого чоловіка медики госпіталізували.

Зафіксовано пошкодження офісних приміщень, а також декількох житлових будинків, внаслідок чого відбулось загорання в одній із квартир, де перебувала матір з 2-річною дитиною. Хлопчик не постраждав, матір оглядають лікарі.

РФ накопичила ракети для атак на Україну

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 листопада росіяни мали на озброєнні 220 крилатих ракет, 390 калібрів, 350 "Іскандер-М", "Іскандер-К" та 70 "Кинджалів".

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, Україна постійно відстежує це питання, а публікації, які з'явилися у ЗМІ щодо кількості ракет, є коректними.

Водночас експерт Богдан Долінце заявив, що РФ щомісяця може виготовляти по 150 ракет як середньої, так і малої дальності. Відтак, на початку грудня в арсеналі росіян було накопичено до 1500 ракет різного типу.

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