У двох районах міста зафіксовано падіння уламків.

Цього ранку окупаційні війська РФ атакували Україну ракетами. Однією з цілей став Київ. Повітряну тривогу в столиці оголосили майже опівночі через загрозу БпЛА. Вона тривала понаж 9 годин.

"Ближче до ранку російські повітряно-космічні сили виконали пуски ракет Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Ракети заходили на Київ з різних напрямків. В результаті протиповітряного бою усі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені", - зазначили у міській адміністрації.

Як повідомляє КМВА, у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків. Постраждалих, попередньо немає.

У Дніпровському районі Києва уламки впали на відкриту територію. Обійшлось без руйнувань.

Водночас у Дарницькому районі уламки впали на територію підприємства. Зафіксовано незначне пошкодження кількох господарчих будівель та вантажного автомобіля. На щастя, пожежі не було.

Внаслідок атаки станції метро переповнені людьми.

Ракетна атака на Україну

Цього ранку, 28 листопада, Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Ввечері ворог запустив дрони, а ближче до ранку у небо злетіли сім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а у повітряний простір залетіли "Калібри".

На тлі атаки в Україні вже ввели екстренні відключення світла. Зазначається. про наслідки російських ударів визначатимуть вже після ракетної атаки РФ.

Однією з цілей російської атаки стало місто Луцьк. За словами мера, внаслідок кількох прильотів у місті почалися проблеми з енергопостачанням.

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