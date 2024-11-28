Повідомлень про постраждалих внаслідок атаки наразі немає.

Російські окупанти завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах у Луцьку, повідомив у Telegram-каналі міський голова Ігор Поліщук.

"Маємо декілька прильотів у нашому місті. До завершення сигналу повітряної тривоги не маємо права озвучувати, куди саме потрапили ворожі повітряні цілі. Але маємо відключення електроенергії в частині міста", – сказав Поліщук.

Наразі, за словами мера Луцька, постраждалих внаслідок атаки немає. Він також додав, що через атаку в місті не працює електротранспорт.

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"Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів для того, щоб максимально перекрити ту кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт автобусами. Підключаємо всю нашу критичну інфраструктуру – і "Луцьктепло" і "Луцькводоканал" до альтернативних джерел електроенергії: дизельні генератори, інші джерела електроенергії. Наразі ухвалено рішення про те, що школярі, які навчаються у першу зміну, будуть навчатися у дистанційному форматі. Відкриваємо в усіх школах та старостатах міста "Пункти незламності", – додав Поліщук.

Російська атака

Зранку, 28 листопада, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. О 5.03 ранку загарбники запустили "Калібри" по Україні. У низці міст пролунали вибухи.

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