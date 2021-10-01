Перші відправлення до війська очікуються 5 жовтня.

Відсьогодні в Україні розпочинається осінній призов громадян до лав Збройних сил України та інших військових формувань.

Перші відправлення до війська планується розпочати 5 жовтня, завершиться призов 21 грудня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі нагадали, що уряд встановив чисельність майбутніх строковиків у кількості 13 575 осіб, із них:

до лав Збройних сил — 6 500 осіб,

Національної гвардії — 4 775 осіб,

Державної прикордонної служби — 1 700 осіб,

Державної спеціальної служби транспорту — 600 осіб.

Видатки на проведення призову — 71,1 млн грн — здійснюватимуться в межах відповідних бюджетних призначень. Для призову до Збройних сил України виділено 34,1 млн грн, Національної гвардії — 25,0 млн грн, Державної прикордонної служби — 8,9 млн грн, Державної спеціальної служби транспорту — 3,1 млн грн.

На строкову військову службу у жовтні-грудні 2021 року призиваються громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Зазначається, що проведення призову на строкову військову службу до Збройних сил України забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись.

Відповідно до вимог законодавства України, не підлягатимуть призову та можуть отримати відстрочку для здобуття освіти на весь період навчання громадяни призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;

у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття наступного ступеня освіти;

у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Читайте такожОсінній призов-2021: коли стартує строкова служба і скільки юнаків заберуть до арміїКрім того, відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Розгляд питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову відповідно до законодавства покладається на районні (міські) призовні комісії.

Також, згідно з частиною 15 статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", у випадках, не передбачених цим законом, відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

Торік призову в Україні підлягали 13 570 осіб. Загальний обсяг видатків для залучення громадян на строкову військову службу у жовтні-грудні 2020-го становив 58 312 054 грн.

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Автор: Леся Лещенко