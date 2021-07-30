Під час підготовки законопроекту про нацспротив нардепи внесли низку пропозицій, що призвело до того, що деякі положення закону не повною мірою відповідають Конституції.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із завданням за два місяці подати до Верховної Ради пропозиції щодо внесення змін до закону "Про основи національного спротиву" з метою повного узгодження його норм з положеннями Конституції України та усунення техніко-юридичних недоліків.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідний лист глава держави скерував очільникові уряду 30 липня.

У листі зазначається, що парламент 16 липня ухвалив закон "Про основи національного спротиву", який у цілому підтримав і підписав президент.

Проте, як зазначає глава держави, під час підготовки законопроекту до другого читання народні депутати внесли низку пропозицій.

"Внесення правок призвело до того, що деякі положення закону не повною мірою відповідають Конституції України та потребують усунення техніко-юридичних недоліків", – наголошує в листі Зеленський.

Зокрема, йдеться про надання Кабінету міністрів повноважень щодо визначення порядків заборони на проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій тощо; вилучення у підприємств та громадян телекомунікаційного обладнання, телевізійної, відео- й аудіоапаратури, комп'ютерів та інших засобів зв'язку; вилучення у підприємств, установ, організацій навчальної та бойової техніки тощо. Також передбачено надання військовому командуванню права відсторонення від роботи керівників підприємств та організацій у випадках, визначених законом "Про правовий режим воєнного стану".

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Крім того, закон "Про основи національного спротиву" містить положення щодо непоширення дії закону "Про адміністративні послуги" на відносини із сертифікації інструкторів, які залучаються до підготовки військових частин (підрозділів) територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних сил України та підготовки населення до участі в русі національного спротиву, а також включення акредитованих громадських об'єднань до суб'єктів, на які поширюються гарантії соціального й правового захисту, передбачені законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Зважаючи на важливість закону України "Про основи національного спротиву" для забезпечення обороноздатності держави, а також на те, що вказаний закон України набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2022 року, пропоную у двомісячний строк подати до Верховної Ради України пропозиції стосовно внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" з метою повного узгодження його положень відповідно до Конституції України та усунення техніко-юридичних недоліків", – зазначає президент у листі до голови уряду.

Нагадаємо, закони "Про основи національного спротиву" та "Про внесення зміни до статті 1 закону України "Про чисельність Збройних сил України" парламент ухвалив 16 липня. 29 липня президент підписав ці закони.

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Автор: Вікторія Токарєва