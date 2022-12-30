Він додав, що у відносинах Міноборони та Генштабу є синергія і немає напруження.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у президента Володимира Зеленського немає конфліктів з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним чи іншими військовими.

Про це в нього спитали під час інтерв'ю LB.ua. Йшлося також про чутки щодо напруженості у деяких питаннях між Міноборони та Генштабом.

"У мене з Генеральним штабом відмінні відносини, з Валерієм Федоровичем, головкомом – чудові робочі відносини... З кожним спілкуюся особисто, персонально, без будь-яких проблем і на регулярній основі. Я не кажу, що на телефоні 24/7. Це не штучне спілкування, це реальне людське створене спілкування", – сказав Резніков.

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Міністр оборони наголосив, що у відносинах між його відомством та Генштабом є синергія. Він також розповів про своє спілкування з підлеглими. За словами Резнікова, якщо старше начальство емоційно висловлює свою думку, це не означає, що воно не любить тих, з ким говорить,

"В мене три генерали, колишніх вже, і цивільні. Я зі всіма ними на "ви", зі всіма, але й можу іноді матом… Це прискорене донесення сигналу, так скажемо. Те ж саме Валерій Федорович. Я особисто чув, як він розмовляє по-батькові зі своїми підлеглими командувачами, на "ти" і матом, і це теж", – додав голова Міноборони.

Журналістка заявила, що Залужний нібито якось "підняв голос на президента". На думку Резнікова, це придумана історія, і він ніколи такого не чув.

Чутки про відставку Залужного

У серпні радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав конспірологією чутки про можливу відставку Залужного і переведенні його на посаду міністра оборони.

Як писав The Economist, деякі люди з оточення Зеленського хотіли б замінити Залужного на чинного командувача Сухопутними військами Олександра Сирського. Ці чутки непокоять високопоставлених західних військових чиновників

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