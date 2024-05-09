Крім того, Росія використовує для цього українських блогерів та ботоферми.

Кремль через юристів просуває тези, які дискредитують мобілізацію в Україні, заявив в ефірі телемарафону керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Віктор Медведчук вибудовував дуже давно інфраструктуру впливу в Україні через створення юридичних фірм, залучення великої кількості юристів для просування вигідних РФ рішень. Зокрема, зараз дійсно багато юристів виходять у медійне поле, пропонуючи свої послуги і даючи поради, як правильно ухилятися", – сказав Коваленко.

Він також додав, що подібні тези росіяни просувають і через українців, які виїхали за кордон.

Відео дня

"Велика кількість українців, які виїхали, серед них є й медійні представники, вони щоденно постять десятки постів, висвітлюючи, яким злом є мобілізація. Фіксується також поява великої кількості штучних коментарів під відео з військовими. До цих відео перші 20 коментарів намагаються просувати ботів з однаковими наративами. Наприклад, якщо військовий сидить у студії, повернувся з фронту, йому пишуть "Спершу сам йди воюй, а потім інших змушуй", – пояснив Коваленко.

Крім того, за словами Коваленка, РФ маніпулює заявами деяких українських політиків, які намагаються збільшити власні рейтинги за рахунок питань про мобілізацію.

"У нас в Україні є деякі політики, які беруть тему мобілізації на озброєння. З точки зору захисту, мовляв, чоловіків, які хочуть, щоб з ними вчиняли по закону. Ці політики чудово розуміють, що це їхній єдиний шанс потрапити в медійне поле. Але деяких із цих людей росіяни використовують для себе. Вони обрізають частину відео та відображають нібито позицію українців", – зазначив Коваленко.

Мобілізація в Україні: останні новини

The Wall Street Journal відзначило, що на тлі проблем з особовим складом, українські підрозділи почали особисто вербувати чоловіків до служби в армії. Так, військові все частіше розміщують рекламу на білбордах та застосовують рекламні інструменти Instagram.

Коментуючи битву за Часів Яр на сході україни, військовий експерт Євген Дикий зауважив, що для утримання міста Україні потрібно мати дві складові – озброєння та особовий склад. І якщо перше вже в дорозі, то з другим можуть виникнути проблеми.

Він зазначив, що в Часовому Яру зараз воюють підрозділи спецназу ГУР, і це означає, що нікого з командування в резерві не залишилося.

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