Чиновник зазначив, що росіяни перетворили окуповані території півдня України на найбільшу в'язницю Європи.

Росія надіслала на територію тимчасово окупованого Мелітополя своїх вербувальників для поповнення ПВК "Вагнер". Для цієї ролі Кремль відібрав наглядачів російських в'язниць.

Як відзначив мер міста Іван Федоров, відбір ведеться переважно серед полонених українців.

"Росіяни перетворили окуповані території півдня України на найбільшу в'язницю Європи. А з ув'язнених-чоловіків намагаються зробити гарматне м'ясо на фронт", - сказав він.

За даними чиновника, за період окупації міста росіяни встигли полонити тисячі мирних українців: частину з них утримують у підвалах, інших відправили на риття окопів. Деяких засудили до довічного ув'язнення.

"За інформацією Центру національного спротиву вивезли до Криму 3.5 тисячі в'язів Запорізької та Херсонської областей. Там намагаються вербувати українців у приватні військові компанії", - додав Федоров.

На цей час на території Мелітополя росіяни створили щонайменше п'ять концтаборів для полонених. За ними спостерігають "смотрящие" з російських в'язниць, які відбирають серед ув'язнених майбутніх "вагнерівців".

Присутність військ РФ у Мелітополі

Нагадаємо, що російським військам вдалося прорватися в Мелітополь буквально в перші дні початку вторгнення. На цей час окупанти зробили місто фактичною "столицею" окупованих районів Запорізької області.

Як раніше повідомляв Федоров, за майже рік окупації росіяни викрали тисячі городян, деякі з них були примусово переміщені в інші регіони або в Росію.

За даними прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, станом на 31 Січня є ознаки того, що окупанти готуються до посилення бойових дій на запорізькому напрямку.

Також сьогодні стало відомо, що росіяни активно будують оборонні споруди на цій ділянці фронту. Йдеться, зокрема, про так звані "зуби дракона".

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