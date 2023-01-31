Крім того, шукають людей для будівництва лінії оборони у тимчасово окупованому Криму.

Російські окупанти будують оборонні споруди на тимчасово захопленій частині Запорізької області. Йдеться, зокрема, про так звані "зуби дракона".

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, частину таких споруд вже встановлено.

"Фортифікаційні споруди вже є навколо Мелітополя - зі сторони Бердянська, Василівки та Херсонської області", - розповів він.

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Федоров зазначив, що за останні тижні інтервенти також накопали окопів та наставили "зубів дракона" навколо Бердянського аеропорту - за 100 км від лінії фронту.

"Вже шукають людей для будівництва лінії оборони у тимчасово окупованому Криму", - додав мер Мелітополя.

Ситуація у Мелітополі

Як раніше повідомляв УНІАН, з початку російської окупації у Мелітополі було викрадено близько тисячі городян. Кілька тисяч були примусово переміщені в інші регіони або в Росію.

Через провалені спроби захоплення Запоріжжя окупанти зробили Мелітополь фактичною "столицею" окупованих районів Запорізької області. Крім того, це місто вважається ключовим пунктом для контролю всього Таврійського напрямку.

У зв'язку з цим поблизу нього і часом в самому Мелітополі відбувається "бавовна", яка порушує логістику загарбників і вбиває самих окупантів.

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