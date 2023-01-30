Репресії та депортації стали звичним явищем в окупованому росіянами південному місті України.

З початку російської окупації у Мелітополі було викрадено близько тисячі городян. Кілька тисяч були примусово переміщені в інші регіони або в Росію. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров під час брифінгу.

"За майже рік окупації тільки в місті Мелітополі було викрадено майже 1000 наших жителів. На сьогодні точно сотні ще перебувають у полоні в різних містах", – повідомив він.

За даними Федорова, росіяни також незаконно вивезли до Криму не менше 3,5 тисяч ув'язнених, які перебували в місцевих виправних установах.

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Крім того, мер зазначив, що нещодавно окупанти видали указ про легалізацію в'язниць і "катівень" на захоплених територіях. Такі є і в Мелітополі.

Ситуація в Мелітополі

Через провалені спроби захоплення Запоріжжя окупанти зробили Мелітополь фактичною "столицею" окупованих районів Запорізької області. Крім того, це місто вважається ключовим пунктом для контролю всього Таврійського напрямку.

Зважаючи на стратегічне значення міста, поблизу нього і часом в самому Мелітополі відбувається "бавовна", яка порушує російську логістику і вбиває самих окупантів.

При цьому місцеве населення постійно страждає від знущань з боку окупантів. Часом дістається і заїжджим російським пропагандистам.

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