Росіяни намагаються ламати гідність українських дітей у фільтраційних таборах.

Російська Федерація проводить наймасовіший сценарій викрадення українських дітей з окупованих територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час засідання круглого столу на тему: "Депортовані українці у так званих "пунктах тимчасових розміщень" – місце перебування чи нові табори?".

Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла, що росіяни провадять сплановану геноцидну політику відносно українців, і що це не хаотичні дії. У російських фільтраційних таборах процедуру приниження людської гідності проходять не лише українські військовополонені, дорослі цивільні, а й діти.

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"Їм так само ламають волю. Їм так само ламають свідомість, і відразу їм показують, що вони абсолютно ніхто. Їх так само під час фільтрації і перевірки змушують роздягатися та віддавати усі особисті речі, мобільні телефони", - сказала Герасимчук.

Вона зазначила, що росіяни в умовах фільтраційних заходів не дають жодних відповідей українським дітям на будь-які питання про їхніх батьків, якщо родини примусово розділяють, і не кажуть, куди дітей перевозять.

"Дитина, яка потрапила на фільтраційний захід, взагалі позбавлена гідності. Її одразу намагаються зламати", - наголосила Герасимчук і додала, що йдеться про абсолютне зло.

Окремо вона розповіла, що коли з окупованих українських територій росіяни депортують українських дітей в РФ, то в багатьох випадках батьки взагалі не підписують жодних документів для надання дозволу на вивезення дітей. Українці в окупації позбавлені доступу до об'єктивної інформації і не мають гуманітарних коридорів для виїзду на вільну територію України. Батьків змушують оформлювати російські документи, у тому числі на дітей.

"Все що відбувалося в умовах тимчасово окупованої території - воно в теорії не може бути за згодою", - сказала вона. Росіяни після вивезення українських дітей в табори нібито на реабілатацію, потім не повертають дітей рідним батькам.

За її словами, РФ слідує чітко розробленій покроковій методичці і реалізує наймасовіший сценарій викрадення дітей.

Росія навмисно і усвідомлено викрадає українських дітей

Своєю чергою, представниця Уповноваженого з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова розповіла, що після примусового переміщення українців до фільтраційних таборів, росіяни вчиняли ще один злочин - перевозили українців більш глибше на територію РФ до так званих пунктів тимчасового розміщення, де відбирають та знищують українські документи, проводять примусову російську паспортизацію, батьків змушують одразу влаштовувати українських дітей до російських шкіл для русифікації.

"Дітей без батьківського піклування і дітей, які є інституційними - їх намагаються влаштовувати під опіку або усинювлювати", - сказала Суслова.

Вона підкреслила, що Росія навмисно і усвідомлено вчиняє усі дії, щоб перевезти українських дітей з одної етнічної групи до іншої.

"Як правило, пункти тимчасового розміщення - це місце перевиховання дітей та переведення до іншої національної групи", - наголосила Суслова.

Діти, яких вдалося повернутися до України, зазначали, що росіяни чинили на них дуже сильний тиск, намагалися русифікувати і розповідати, що "України не існує".

Українських дітей росіяни перетворюють на ворогів України

Крім того, юристка ГО "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська розповіла, що РФ нарощує зусилля і створила цілу систему з нормативно-правовим регулюванням і виділенням коштів для викорінення української національної ідентичності.

"Мета має чіткий геноцидальний характер - спрямована на те, щоби перетворити українських дітей на ворогів власної нації - на ворогів України", - наголосила Рашевська.

Вона переконана, що російська політика мілітаризації та індоктринації українських дітей має вплив і матиме вплив для України в майбутньому.

"Моєю організацією "Регіональний центр прав людини" у 2023 році зафіксовано 87 випадків переміщення щонайменше 8 тисяч 330 українських дітей до так званих таборів перевиховання. Ці табори знаходяться в 30 суб'єктах Російської Федерації, а також на території окупованого Кримського півострова і у Білорусі", - наголосила Рашевська.

За її словами, у цих установах росіяни здійснюють так зване "військово-патріотичне виховання" на основі програм, які фінансуються на кошти російського федерального бюджету та через окремі два фонди президента РФ Володимира Путіна.

За її словами, росіяни порушують право українських дітей на збереження ідентичності та право на освіту, що має ознаки злочину проти людяності.

Також росіяни вивозять українських дітей у військові табори. "Це подекуди сірі казарми і наметові містечка, де українські діти, починаючи з 8 років, ходять зі зброєю, вчаться стріляти, віддають честь російським командирам, зазвичай "донським казакам", які отримують на все це кошти з президентських грантів", - сказала Рашевська і додала, що це ознаки міжнародного злочину примусової служби у збройних силах супротивної держави.

Викрадення українських дітей Росією - інші новини

Як повідомляв УНІАН, після окупації території України у 2022 році російські загарбники активно вивозили дітей на територію Росії та Білорусі, де на неповнолітніх українців чекали центри перевиховання та загроза всиновлення до російських родин.

Україна встановила імена близько 20 тисяч депортованих дітей і працює над їх поверненням. Депортованих дітей може бути в рази більше – за даними українського омбудсмена Дмитра Лубінеця, на окупованих Росією територіях до війни проживало близько 700 тисяч дітей.

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