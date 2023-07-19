Кількість українських дітей, які могли зникнути таким чином, невідома.

Вивезені нібито на відпочинок у Білорусь українські діти не повертаються назад, їх сліди губляться на території Росії. Про це повідомляє телеканал "Дождь" з посиланням на представника білоруської опозиції Павла Латушка.

"Останні відомості стосуються дітей-сиріт, які не повернулися на окуповану територію України. І вони зникли, тобто слід їх втрачено на території Російської Федерації. Ми не можемо далі повідомити відомості про те, де вони зараз знаходяться", - сказав Латушко.

При цьому число українських дітей, які могли зникнути таким чином, Латушко не уточнив.

Відео дня

Призначена Росією влада окупованих територій стверджує, що сиріт з дитячих будинків вивозять до Білорусі "для оздоровлення".

Водночас білоруські опозиціонери розповідають, що дітей розміщують як мінімум у трьох оздоровчих таборах, де з ними проводять "ідеологічну роботу".

Депортація українських дітей - що відомо

Станом на травень 2023 року президент України Володимир Зеленський уточнив, що на територію РФ депортовано як мінімум 19 393 дитини. Це ті діти, імена яких відомі Україні, хоча загальна їх кількість набагато більша.

Дітей вивозять також і в Білорусь, де проводять їх ідеологічну обробку. Так, днями з'явилося відео з табору "Діброва", в якому білоруські співачки Олександра і Валентина Груздеви проводять пропаганду серед дітей з гаслами "щоб Байден здох... Зеленський теж, а Путін процвітав і взяв під свій контроль всю Україну".

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