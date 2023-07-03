Заявлена цифра відповідає загальній кількості дітей на окупованих територіях.

У Росії заявили, що "врятували" з України 700 тисяч дітей за кілька останніх років. Таку заяву зробив голова Міжнародного комітету Ради Федерації (верхня палата парламенту) Григорій Карасін у своєму Телеграм.

"В останні роки 700 тисяч дітей, рятуючись від бомбардувань і обстрілів з районів конфлікту на Україні, знайшли притулок саме у нас. Багато - разом з батьками, а вихованці дитячих будинків — разом з вихователями", – заявив він.

При цьому Карасін звинуватив "київських націонал-радикалів" у нібито знущаннях над підлітками з південного сходу України. У чому конкретно полягало це знущання, депутат не пояснив, але похвалився, що в російському парламенті вже створено спецкомісію для розслідування "фактів злочину київського режиму щодо неповнолітніх".

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Росія викрадає українських дітей

За даними українського омбудсмена, на окупованих Росією територіях до війни проживало близько 700 тисяч дітей. Що з ними зараз, достеменно невідомо. Українській владі поіменно відомі 19,5 тисяч дітей, яких окупанти депортували на російську територію, але фактичне число викрадених набагато більше.

За викрадення українських дітей проти Володимира Путіна було відкрито справу Міжнародним кримінальним судом і видано міжнародний ордер на арешт. Сам Путін намагався виправдатися тим, що нібито рятував дітей із зони бойових дій, хоча сам же і влаштував цю війну.

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