МЗС України закликає іноземних дипломатів не брати участі в пропагандистській акції білоруського режиму.

Білоруська влада має намір легалізувати воєнний злочин викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, 4 жовтня білоруська сторона має намір організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу, акредитованого в Мінську, так званих "місць проживання, навчання і оздоровлення" українських дітей в Білорусі, які були вивезені із тимчасово окупованих Росією міст Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

"Зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин", - наголошується в заяві.

У цьому зв'язку, задля уникнення відповідальності посадові особи в Білорусі намагаються прикритися міжнародними представниками.

"Закликаємо іноземні держави, дипломатичні представництва яких отримали відповідні запрошення в Мінську, утриматися від участі в пропагандистській поїздці білоруського режиму", - сказано в заяві.

Водночас, в МЗС запевняють, що як на рівні національного розслідування, так і в рамках розслідування Міжнародного кримінального суду, продовжиться робота задля притягнення до відповідальності усіх осіб, які скоїли злочини проти українських дітей.

Викрадення українських дітей Росією

Як повідомляв УНІАН, у серпні псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що допомагатиме російським окупантам викрадати українських дітей з частини сходу України. Лідер Білорусі стверджує, що не боїться кримінальної відповідальності за викрадення дітей з України.

Повідомлялося, що з РФ принаймні 2 тисячі дітей потрапили на білоруську територію. ЗМІ писали, що до викрадення українських дітей причетні родичі Олександра Лукашенка.

Відомо, що Україна підтвердила імена близько 20 тисяч українських дітей, вивезених до Росії з захоплених територій, але реальна кількість викрадених неповнолітніх громадян значно вища. Раніше уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова заявила, що були вивезено 4,8 млн жителів України, у тому числі 700 тис. дітей.

У березні Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт Львової-Бєлової та Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей.

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