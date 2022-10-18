Також ПЦУ повторно публічно наголосила на систематичному порушенні прав громад, які бажають вийти з юрисдикції Московського патріархату.

Православна церква України дозволила цьогоріч проводити Різдвяне богослужіння за Новоюліанським календарем – 25 грудня.

Про це йдеться у заяві на сайті ПЦУ за результатами засідання Священного синоду, яке тралиційно відбулося у резиденції предстоятеля ПЦУ при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.

Зокрема, синод повторно публічно висловилася щодо систематичного порушення прав громад, які бажають вийти з юрисдикції Московського патріархату.

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"Також було ухвалене Рішення №19 "Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 р.", - йдеться у повідомленні.

Різдво - 25 грудня чи 7 січня

7 січня Різдво Христове святкують за юліанським календарем, так званим "старим стилем", а 25 грудня - за сучасним григоріанським чи новоюліанським календарем.

Митрополит Київський та всієї України Епіфаній заявив, що більшість українців може перейти на святкування Різдва 25 грудня.

"Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити", - зазначив Епіфаній.

Минулого року в українців спитали, коли вони хотіли б святкувати Різдво. Понад половина опитаних українців (58%) проти перенесення святкування з 7 січня на 25 грудня.Чверть опитаних підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Ще 15% зазначили, що їм байдуже це питання і 1% - не змогли відповісти.

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