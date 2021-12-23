Понад половина опитаних проти перенесення святкування з 7 січня на 25 грудня.

Понад половина опитаних українців (58%) проти перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи "Рейтинг".

Чверть опитаних підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Ще 15% зазначили, що їм байдуже це питання і 1% - не змогли відповісти.

У динаміці за останні 5 років зменшилася кількість тих, хто проти перенесення дати святкування Різдва (з 69 до 58%) і дещо зросла кількість прихильників (з 15 до 26%).

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході та в Києві: близько 40% підтримують і майже стільки ж не підтримують. Дещо більше підтримують цю ініціативу опитані середнього й старшого віку, а також греко-католики.

Коли українці святкують Різдво

Лише 4% опитаних святкують Різдво саме 25 грудня, тоді як більшість опитаних (71%) - 7 січня.

Водночас 18% українців святкують Різдво двічі (25 грудня і 7 січня) і їх кількість за рік дещо зросла.

Частіше про подвійне святкування Різдва говорили мешканці Заходу, Києва та греко-католики. Лише 6% не святкують Різдво взагалі (найбільше таких серед молоді та мешканців Півдня, Сходу).

Як проводилося опитування

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 20-22 грудня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів були опитані 2000 респондентів.

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Різдво - 25 грудня чи 7 січня

7 січня Різдво Христове святкують за юліанським календарем, так званим "старим стилем", а 25 грудня - за сучасним григоріанським чи новоюліанським календарем.

Як повідомляв УНІАН, Митрополит Київський та всієї України Епіфаній заявив, що більшість українців може перейти на святкування Різдва 25 грудня.

"Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити", - зазначив Епіфаній.

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