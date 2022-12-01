Данілов також заявив про схожість російського президента Володимира Путіна та Адольфа Гітлера.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія не варта переговорів і має припинити існувати у нинішніх кордонах. За його словами, Україна довела, що Росію не треба боятися.

На Київському форумі безпеки Данілов також наголосив, що росіяни просто варвари й переговори з ними не гідні українського народу.

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"Їх просто треба знищити, щоб вони припинили існувати як країна в тих межах, в яких вони існують. На сьогодні Росія - одна з небагатьох країн, які мають колонії на своїй території, яка знищила величезну кількість народів, їхню мову, культуру, традиції. Вони просто варвари. І коли кажуть, що з цими варварами треба сідати за один стіл і про щось говорити, я вважаю це не гідно нашого народу", - сказав секретар РНБО.

Він додав, що Україна не має жодного відношення до Росії, яка постійно краде чиюсь історію.

"Ви Московія, яка була на своїй території, ви злодії, які крали постійно чиюсь історію, ви постійно щось вимагаєте, але ви негідні, щоби з вами у світі взагалі хтось спілкувався... Я взагалі вважаю, що Путін і Гітлер - це сіамські близнюки, тільки один народився трохи пізніше", - підсумував Данілов.

Переговори між Україною та Росією

В Офісі президента наголошували, що для реального переговорного процесу з РФ російські війська мають бути виведені з території України.

За оцінкою радника глави ОПУ Михайла Подоляка, Росія "політично і психологічно дозріє" до переговорів після звільнення Донецька або Луганська.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова говорити з Росією, яка "готова визнати, що вони окупанти".

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