Президент України наполягає на поверненні всіх територій України.

Президент України Володимир Зеленський не відмовлявся від переговорів з російським лідером Володимиром Путіним. Глава української держави не бачить бажання Москви укласти мир на умовах Києва.

За словами президента України в інтерв'ю CNN, указ, який він підписав у жовтні про відмову переходити з Путіним до дипломатії, не виключає зміни російської риторики.

"Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тієї, яка дійсно готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони окупанти", – зазначив Зеленський.

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При цьому він вказав, що наполягає на поверненні всіх територій України, в тому числі і окуповані Росією в 2014 році, для відновлення справедливості.

"І поки я не чув подібних заяв від Російської Федерації – ні від Путіна, ні від когось ще",-підсумував український пррезидент.

Переговори України і Росії - що відомо

Видання Politico повідомило, що нібито нова позиція президента України Володимира Зеленського щодо мирних переговорів з РФ при Володимирі Путіні, була викликана м'яким підштовхуванням адміністрацією Байдена.

Пізніше українські ЗМІ спростували цю інформаціюю Джерела запевнили ніякого схиляння до"миру" не було.

Водночас офіційний представник Держдепу США Нед Прайс заявити, що Вашингтон не бачить ознак готовності Москви до участі переговорах з Україною. При цьому президент США Джо Байден заявив, що питання переговорів з Росією залежить від України.

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