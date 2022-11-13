Наразі ні політично, ні психологічно окупанти не готові до встановленню миру.

В Офісі президента вважають, що Росія буде насправді готова вести переговори про мир та виводити свої війська з України після деокупації Донецька чи Луганська.

"Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська", - повідомив у Twitter радник голови ОП Михайло Подоляк.

Він також додав, що зараз підтримка війни в самій Росії "стрімко летить на дно". В усіх "від олігарха до чоботаря" формується думка, що "час закінчувати".

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Переговори з Росією

12 листопада 2022 року в Офісі президента розповіли про базові переговорні позиції України у можливих перемовинах з РФ. Зазначається, що для реального переговорного процесу з РФ є одна попередня і ключова умова – виведення російських військ з території України.

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що на даному етапі російсько-українську війну завершити дипломатичним шляхом неможливо. За його словами, цьому процесу перешкоджає Росія, а йти на поступки росіянам Україна не повинна.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що терміни і переговорні рамки з Росією залежать від рішення України.

Військовий експерт і льотчик, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував чутки про те, що США нібито можуть "тиснути" на Україну, щоб вона пішла на переговори з РФ. Він зазначив, що будь-який заклик "домовлятися" з країною-агресором, поки вона не вивела свої війська, є закликом до капітуляції.

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