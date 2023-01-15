У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що в суботу, 14 січня 2023 року, Росія скасувала запланований на цей день черговий обмін полоненими.
"Сьогодні (14 січня – ред.) був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян. Про причини такого рішення не складно здогадатися", – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що ворог продовжує докладати зусиль, щоби розхитати українське суспільство зсередини. Для цього окупанти використовують горе родин, якого самі ж і завдали.
"Триває жорстока і кривава війна, яку розпочала путінська росія. Як би не ворог не показував, що йому не шкодять втрати, але вони для нього надзвичайно болючі. Тільки на взятих у полон власних командирів та солдат росіяни згодні міняти наших військових", – додали в Координаційному штабі.
Обмін полоненими з РФ: останні новини
В неділю, 8 січня, відбувся черговий вдалий обмін полоненими між Україною і Росією. Україна повернула додому 50 воїнів. Це був перший обмін у 2023 році.
31 грудня 2022 року з російського полону повернули 140 людей. Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, а також наші військові з Бахмутського напрямку.
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