В неділю, 8 січня, відбувся черговий вдалий обмін полоненими між Україною і Росією. Україна повернула додому 50 воїнів.
Як зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, серед тих, кого повернули – військові Збройних Сил України, Сил Спеціальних Операцій та Військово-Морських Сил, Сил територіальної оборони, Національної гвардії, прикордонної служби.
"33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої", – написав Єрмак.
Він також наголосив, що це не останній обмін, оскільки Україна прагне повернути всіх своїх людей.
Очільник ОПУ також показав відео, на якому українські воїни співають Гімн України, повертаючись з полону.
Напередодні російська сторона повідомила про повернення 50 своїх військових.
Обміни полоненими з РФ - останні новини
За час повномасштабної війни з Росією з російського полону спільними зусиллями Офісу президента, ГУР МОУ, СБУ та Мінреінтеграції вдалося звільнити майже 1600 осіб. Як повідомили в Мінреінтеграції, це 1464 військовослужбовців і 132 цивільних.
31 грудня, в останній день року, відбувся останній обмін полоненими 2022 року. Під час масштабного обміну додому повернулися 140 українців. Це захисники Маріуполя, і острова Зміїний, добровольці ТРо та захисники Бахмутського напрямку.
Зокрема, повернувся парамедик з "Азовсталі" Асан Ісенаджієв, який з першого дня повномасштабного вторгнення рятував життя українських захисників і цивільних.
Також вдалося повернути пітбуля з "Азовсталі", якого росіяни вивезли з Маріуполя і подарували лідеру Чечні Рамзану Казирову як трофей.
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