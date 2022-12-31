Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо, захисники з Бахмутського напрямку.

Сьогодні черговий великий обмін - 140 людей повертаються додому з полону.

"Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому. Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він зазначив, що серед тих, хто повернувся з полону - 2 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. Серед них 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат.

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"У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога, але також повертаємо наших людей", - наголосив Єрмак.

Україна повертає своїх людей з російського полону

Загалом після початку повномасштабної війни Україна повернула вже майже 1600 людей.

У вересні Україна визволила командирів "Азову".

14 грудня відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулися 64 воїни Збройних сил.

У жовтні Україна звільнила з російського полону 108 жінок.

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