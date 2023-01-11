Подробиці обміну посадові особи обговорили в рамках зустрічі в Туреччині.

Україна може повернути додому ще 40 військовополонених в рамках нового обміну з Російською Федерацією.

Відповідні переговори провели Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з омбудсменом РФ у Туреччині Тетяною Москальковою, інформує Sky News.

За даними видання, в рамках переговорів йшлося про обмін 40 осіб. Про деталі процедури сторони дискутували протягом сорока хвилин.

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"Під час переговорів, які тривали сорок хвилин, сторони домовилася про обмін 40 військовополоненими, але подробиці поки не відомі", - пише видання.

Обмін полоненими між Україною та Росією

8 січня 2023 року Україна та Росія провели перший в цьому році обмін полоненими. Як прокоментував президент України Володимир Зеленський, в результаті спільних зусиль на батьківщину були повернуті 50 військовослужбовців: 33 офіцери, 17 – це рядові та сержанти.

За час повномасштабної війни з Росією з російського полону вдалося звільнити майже 1600 осіб. Як повідомили в Мінреінтеграції, це 1464 військовослужбовців і 132 цивільних.

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