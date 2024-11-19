Кремль наказав своїм підлеглим провести стовідсоткову паспортизацію українців.

Росія з наступного місяця вважатиме недійсними "паспорти" так званих "ДНР" та "ЛНР". Країна-агресор хоче досягти максимальної паспортизації на тимчасово окупованих територіях України.

"З 1 грудня 2024 року паспорти псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", які окупанти змушували отримувати мешканців тимчасово окупованого Донбасу ще з 2014 року, стануть недійсними", - повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, агресор здійснює примусову зміну громадянства та паспортів. Кремль наказав своїм підлеглим провести стовідсоткову паспортизацію українців, щоб всі вони отримали російські документи.

Відео дня

У зв'язку з цим у так званих "республіках" місцеві колаборанти активізували процес заміни паспортів. Вони аргументують це тим, що з 1 січня 2025 року мешканців окупованих територій України, які не матимуть паспорт РФ, втратять будь-які права та можливості.

"Дійшло до залякування найбільш соціально незахищених верств населення, яке опинилося в російській окупації", - додає ЦНС.

Паспортизація на окупованій території

Раніше ЦНС повідомляв, що російський уряд ухвалив постанову щодо допустимої частки "іноземних працівників" на підприємствах, яка передбачає суттєве обмеження робочих місць з 2024 року. Таким чином мешканців окупованих регіонів звільнятимуть з роботи, якщо вони не отримають російські паспорти.

Навесні стало відомо, що українців без російського громадянства в окупації почнуть позбавляти навіть житла.

Вас також можуть зацікавити новини: