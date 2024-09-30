За примусове отримання такого документа відповідальності не буде.

В разі примусового отримання українцями на тимчасово окупованих територіях російського паспорта відповідальності не буде. Про це йдеться в роз’ясненні Міністерства юстиції України.

Зазначається, що Росія на окупованих територіях України зухвало порушує норми міжнародного права.

"Відсутність легітимних органів влади та правосуддя, систематичне нав’язування ворожих наративів та масові порушення прав людини стали новою реальністю, яку РФ нав’язала мільйонам українців в умовах тимчасової окупації, замінивши цивілізовані умови життя на тортури", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що в людей в окупації немає можливості вибору, тому їм доводиться під тиском обставин йти на отримання російського паспорту.

Сказано, що на підконтрольних агресору територіях, відбувається насильна русифікація громадян, які мають український паспорт. При цьому максимальних страждань Росія завдає мирному населенню, бо розцінює наявність українського паспорту як акт протесту, тому в окупації місцеві жителі вимушені взяти російське громадянство. У Мінюсті наголосили:

"Ситуації, коли особа позбавляється можливості вибору - практика, яка нерідко застосовується російською окупаційною владою задля впливу на поведінку людини, щоб остання діяла не за власним бажанням, а під тиском обставин через страх репресій або встановлення протиправних обмежень. Одним із прикладів може слугувати примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України, що є одним із численних доказів порушення прав громадян".

При цьому підкреслюють, що особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності. "Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку", - наголошують у Мінюсті.

В міністерстві наголошують, що такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій.

"Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні й у світі, оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права і є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.Відповідальність за діяння, вчинені під примусом або внаслідок страху за своє життя, не може бути рівнозначною відповідальності за дії або бездіяльність тих, хто свідомо підтримує ворога", - сказано в повідомленні.

Видача паспортів на ТОТ

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголошував, що українці на тимчасово окупованих територіях мають брати російський паспорт задля збереження власного життя або у будь-який спосіб виїжджати звідти.

Він зазначав, що всіх громадяни України, які відмовляться від російського паспорта можуть заарештувати і це буде окрема категорія цивільних заручників, яких Російська Федерація буде тримати в полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України.

Він порадив брати російський паспорт, щоб вижити в окупації і дочекатися коли буде звільнено цю територію. Він додав, що примусова паспортизація - це новий окремий воєнний злочин російських загарбників.

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