На окупованій території росіяни з наступного року посилять примусова паспортизацію.

Російські загарбники продовжують політику примусової паспортизації українського населення на тимчасово окупованих територіях. Тепер вони погрожують масовими звільненнями.

Як повідомляє Центр національного спротиву, російський уряд ухвалив постанову щодо допустимої частки "іноземних працівників" на підприємствах, яка передбачає суттєве обмеження робочих місць з 2024 року.

"В паралельній реальності окупантів, ТОТ є частиною РФ, а українці, які відмовились брати паспорт ворога є "іноземними працівниками". Відтак ця постанова в першу чергу направлена саме на ТОТ, адже передбачає звільнення українців", - пояснили в ЦНС.

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Таким чином ворог планує наростити темпи паспортизації, або зробити українців залежними від виплат окупаційних адміністрацій.

Примусова паспортизація на окупованій території

Як повідомляв УНІАН, загарбники продовжують вдаватися до шантажу для того, щоб примусити українців на тимчасово окупованих територіях отримувати паспорти РФ. Цього разу загарбники вирішили припинити надавання людям медичних послуг. з 2024 року окупанти планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування, як "іноземців".

Також окупанти зобов’язали підконтрольні місцеві школи видати старшокласникам від 14 років поліси медичного страхування. Проте умовою видачі є отримання підлітком паспорта РФ, а також червона макулатура одного з батьків.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров наголосив, що якщо людина отримала паспорт РФ з метою виживання, то "це не колаборація, і не потрібно залякувати наших людей, які сьогодні чекають на повернення України на тимчасово окупованих територіях".

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