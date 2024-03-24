Їм дадуть 90 днів, щоб покинути окуповану територію.

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін заявив, що з 1 липня 2024 року російські загарбники планують виселяти мешканців окупованого Маріуполя з їхніх квартир та будинків, якщо ті не отримають паспорт РФ.

"В Маріуполі окупанти посилюють інформаційну кампанію з паспортизації населення. Зараз росіяни розповсюджують інформацію про те, що з 1 липня цього року маріупольці, які не отримали російський паспорт, будуть виселені зі своїх квартир. Окупанти повідомляють, що будуть визнавати таких людей іноземними громадянами. В такому випадку, в людей буде 90 діб, що покинути тимчасово окуповану територію України", - розповів він у ефірі "Еспресо".

За словами депутата, раніше окупанти вдавались до інших методів примусу для паспортизації. Тепер же взялись за самих стійких.

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"Зокрема, не видавали ліки, гуманітарну допомогу й соціальне забезпечення. Зараз вони вже взялись за самих стійких людей, які відмовляються від російського громадянства. Тобто, люди, які намагались зберегти своє житло від колаборантів, тепер змушені будуть або виїхати, або отримати російський паспорт", - додав Забавін.

Примусова паспортизація в окупації

Раніше ЦНС повідомляв, що російський уряд ухвалив постанову щодо допустимої частки "іноземних працівників" на підприємствах, яка передбачає суттєве обмеження робочих місць з 2024 року. Таким чином мешканців окупованих регіонів звільнятимуть з роботи, якщо вони не отримають російські паспорти.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров наголосив, що якщо людина отримала паспорт РФ з метою виживання, то "це не колаборація, і не потрібно залякувати наших людей, які сьогодні чекають на повернення України на тимчасово окупованих територіях".

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