Тільки в окупованому Маріуполі вже проживає 30 тисяч завезених загарбниками мігрантів.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області зростає кількість мігрантів з Центральної Азії та Північного Кавказу. Насамперед це стосується Маріуполя.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Відомо, що лише в окупованому Маріуполі проживає вже більше 30 тисяч мігрантів, яких завезли росіяни.

"Зазначені мігранти готові працювати на будівельних проектах, які спонсорує окупаційна адміністрація, за низьку зарплату. При цьому рівень безробіття серед місцевих мешканців зростає, і вже досягнув 50% в деяких районах тимчасово окупованих територіях Донецької області", – йдеться у повідомленні.

У Центрі наспротиву наголосили, що в такий спосіб окупанти проводять політику зі зміни демографічного складу тимчасово окупованих територій. Місцевих мешканців змушують виїжджати через безробіття та гуманітарну катастрофу, а замість них завозять мігрантів, лояльних до Росії.

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях

В тимчасово окупованому Енергодарі росіяни створили так зване "народне ополчення". Як зауважили в Центрі національного спротиву, так звані "ополченці" вже склали присягу загарбникам і патрулюють окуповане місто разом із окупантами.

Тим часом на Херсонщині росіяни посилили репресії підлітків. Ворог шукає дітей, які, на їхню думку, якимось чином допомагають Силам оборони України звільняти окуповані території.

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