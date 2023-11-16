Примітно, що в цьому загоні усього 15 осіб.

Російські загарбники вирішили створити в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області загін так званого "народного ополчення". Туди набрали колаборантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що нещодавно ці так звані "ополченці" прийняли присягу на вірність ворогу. Тепер вони патрулюють окуповане місто разом із загарбниками і допомагають їм чинити тиск на населення Енергодара.

"Проте головна ідея створення такого загону – пропаганда, адже це дозволяє російським апологетам брехні розповідати про "народну підтримку окупації". Зауважимо, що загін з 15 осіб створили лише через два роки окупації, а місцевий добровольчий батальйон взагалі укомплектований з росіян та сербів", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС через некомпетентні дії росіян стався частковий блекаут. Як розповіли в "Енергоатомі", відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці станції. Через це запустилися дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин.

На окупованій Херсонщині росіяни посилили репресії підлітків. Загарбники шукають молодих людей, які, на їх думку, можуть допомагати Силам оборони України.

Водночас на окупованій частині Донецької та Луганської росіяни знищили майже всю українську літературу. В бібліотеках таких книг майже не залишилося.

Вас також можуть зацікавити новини: