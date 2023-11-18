Армія РФ перекриває села на в'їзд та виїзд під приводом легенди про пошук "маньяка".

Росія використовує легенду про пошук "маньяка", щоб закрити населені пункти Маріупольського району на в'їзд та виїзд в рамках проведення комплексних "зачисток".

Про це заявив радник мера тимчасово окупованого міста Петро Андрющенко. За його словами, під подібним приводом окупанти вже провели цього тижня пошукові заходи в селах Комишувате, Дем'янівка, Бабах-Тарама та Урзув.

Всюди використовується один сценарій: село оточують, починають обходити домівки людей, перевіряючи документи, далі тривають обшуки та вибіркові допити.

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"Легенда використовуються однакова - пошук "маньяка", "насильника 9-тилентней девочки" або щось схоже. Насправді факт подібного злочину не підтверджено. Суто прикриття задля заспокоєння проукраїнського населення", - вказав Андрющенко.

Відповідні заходи з боку Росії співпадають за маршрутами з перекиданням військових колон ворога.

Чиновник заявив: "Очікуємо просування зачистки далі в бік Маріуполя. Всі, хто треба - отримали попередження". Він закликав українців також попередити про це близьких, щоб вони не стали випадковими жертвами терору РФ.

Андрющенко показав реалії Маріуполя, переповненого могилами

У вересні 2023 року радник міського глави Маріуполя Андрющенко показав "нові реалії", які спіткають місто через Росію. Зокрема, окремі квартали колись заможного Маріуполя вщент зруйновано, а двори переповнені "свіжими" могилами українців, яких вбиває армія РФ.

Деякі люди більше не мають домівок та змушені жити у нелюдських умовах.

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