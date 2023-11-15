Росіяни шукають підлітків, які на їх думку дотичні до допомоги Силам Оборони України у звільненні їх рідного краю.

Співробітники "Слідчого управління" Росії проводять рейди по навчальних закладах тимчасово окупованих територій Херсонської області в пошуках інформаторів.

Про це повідомив Центр національного спротиву. Зазначається, що росіяни шукають підлітків, які на їх думку дотичні до допомоги Силам Оборони України у звільненні їх рідного краю.

Як поінформували в ЦНС, спадкоємці "чекістів" обходять коледжі та училища й проводять "профілактичні бесіди". "Під час бесід молодим студентам пропонують здавати "нелояльних" на їх думку студентів, а також погрожують щодо них самих, тобто вчиняють психологічний тиск. Зокрема підліткам розповідають про кримінальні статті щодо них й попереджають щодо "наслідків", - мовиться у повідомленні.

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Злочинні дії окупантів

У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять мобілізацію місцевих мешканців до Збройних сил Російської Федерації.

Чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу: звільняються з роботи, переховуються, виїжджають до інших населених пунктів. Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю Російської Федерації.

Крім того, російські загарбники знищують українську літературу на тимчасово окупованих територіях. У бібліотеках на окупованій частині Донецької та Луганської областей таких книг майже не залишилося. Роботу зі знищення літератури виконують представники окупаційних адміністрацій, зокрема так званих "управлінь освіти". Звітність за знищення та заміщення літератури на тимчасово окупованих територіях окупанти направляють безпосередньо до Міносвіти РФ. Українські книжки росіяни позиціонують, як "екстремістську літературу". Проте до неї вони відносять будь-які української книги видані у 1994-2021 роках.

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