Перехоплені документи свідчать про плани загарбників задіяти у псевдоголосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років.

Окупанти планують розширити "електоральну базу" для підтримки приєднання українських територій до РФ, залучивши до голосування у псевдореферендумі дітей.

Про це повідомила Служба безпеки України, яка посилається на перехоплені документи терористичної організації "ДНР".

Зазначається, що у цих документах регламентується залучення неповнолітніх громадян до участі у фейковому референдумі РФ на тимчасово окупованій території Донеччини.

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"Загарбники сподіваються розширити "електоральну базу" для підтримки приєднання до РФ частини сходу України і задіяти у псевдоголосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років. Щоб посилити контроль за "явкою", неповнолітніх мають супроводжувати до "виборчих дільниць" їхні батьки, опікуни або представники так званих "дитячих будинків". А для "накрутки показників" планують залучати родини з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але виїхали до РФ", – інформує СБУ.

Повідомляється, що відповідні зміни до "виборчого процесу" доручили внести так званій "центральній виборчій комісії ДНР".

СБУ ідентифікувала всіх організаторів, встановила їх місцезнаходження та задокументувала злочини.

Росія готує "референдуми" на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до РФ.

У Євросоюзі пообіцяли запровадити нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України.

У США, НАТО, ОБСЄ, низці країн світу засудили плани РФ провести незаконні референдуми.

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