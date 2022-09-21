Путін в черговий раз вибухнув критикою в бік української влади і заявив, що в Україні посилили режим репресій.

Влада Росії зробить все, щоб забезпечити безпечне проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін у відеозверненні.

"До Росії звернулися з проханням підтримати референдуми. Підкреслю: ми зробимо все, щоб забезпечити безпечне проведення "референдумів"", - заявив Путін.

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На думку російського президента, "найжорсткішим чином був посилений режим репресій по всій Україні. Політика залякування, терор, насильство приймає все більш страшні варварські форми".

"Ми не маємо ніякого морального права віддати близьких нам людей на розтерзання ката, не можемо не відгукнутися на їх прагнення самим визначати своє майбутнє", - висловив думку Путін.

При цьому він заявив, що мета Заходу - послабити, роз'єднати і знищити РФ. "Вони прямо говорять, що в 1991 році змогли розколоти СРСР, а зараз прийшов час самої РФ, що вона повинна розпастися на безліч ворогуючих областей", - сказав він.

Також глава Кремля вважає, що "український народ перетворили на гарматне м'ясо".

Він в черговий раз виступив з виправданнями свого нападу на Україну. "Новий черговий, як вже було раніше двічі, великомасштабний наступ на Донбасі був неминучим, а потім і атака на Крим. І рішення про попереджувальну операцію було необхідне", - заявив він.

За даними глави Кремля, "ЛНР" практично повністю "очищена від неонацистів", а бої в "ДНР", де "київський режим створив глибоку лінію укріплень", тривають.

Зазначимо, що світова спільнота засудила плани Кремля провести так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України. Світові лідери заявили, що в жодному разі не визнають результати такого волевиявлення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

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