Так окупаційна "адміністрація" реагує на результати "внутрішніх" опитувань, які засвідчили високий рівень проукраїнських настроїв серед населення.

Російські загарбники намагаються виявити українське підпілля на тимчасово окупованих територіях. Так, у Запорізькій області гауляйтери та командування російських окупаційних військ запроваджують приховані заходи з виявлення будь-яких осередків спротиву російській окупації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зокрема, росіяни почали шукати мешканців, які володіють вогнепальною зброєю.

"Під прикриттям запровадження так званої "ліцензійно-дозвільної" системи контролю за вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї окупанти зобов’язали мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області, які мають вогнепальну зброю, терміново стати на облік до підрозділів "Управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Запорізькій області", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що так окупаційна "адміністрація" реагує на результати "внутрішніх" соціологічних опитувань серед населення окупованих територій, які засвідчили високий рівень проукраїнських настроїв.

Ситуація на окупованих територіях Запоріжжя

У Токмаку Запорізької області росіяни провели масові обшуки. Для цього вони навіть перекривали вулиці. Відомо, що окупанти шукали людей, які допомагають Силам оборони України, а також вибухові речовини.

Раніше в ЦНС повідомляли про те, що окупанти масово "віджимають" квартири у Токмаку. При чому, "кладуть око" лише на житло з опаленням.

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