Окупанти намагаються знайти людей, які допомагають Силам оборони України.

Російські загарбники продовжують шукати українське підпілля на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, обшуки провели у Токмаку Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Окрім інформаторів Сил Оборони, росіяни також шукали вибухові речовини.

Всього загарбники обшукали понад 300 приміщень. Примітно, що під час рейду вони перекривали вулиці.

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"Проте такі каральні заходи не принесуть росіянам успіхів, адже у москві досі не усвідомили, що вони тут вороги. Й майже кожен місцевий працює над звільненням свого рідного краю", – наголосили в ЦНС.

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

На окупованих територіях, попри тиск російських загарбників, чимало батьків подали заяви про те, аби у школах їхні діти вивчали українську мову. Примітно, що окупанти готувалися до цього – навіть надрукували підручники, де писали про "братні народи" та виправдовували окупацію.

Проте росіяни не очікували, що охочих вчити рідну мову буде настільки багато. На тлі цієї ситуації окупаційна адміністрація наказала директорам підконтрольних шкіл провести бесіди з батьками, аби ті відмовились від вивчення їхніми дітьми рідної мови.

Крім того, ворог продовжує викрадати українських дітей. На Херсонщині росіяни вивезли підлітків із психоневрологічного будинку-інтернату.

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