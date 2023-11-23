Окупаційна адміністрація наказала директорам підконтрольних шкіл провести бесіди з батьками, аби ті відмовились від вивчення їхніми дітьми рідної мови.

Українці на тимчасово окупованих територіях продовжують боротися за свою самоідентичність. Батьки школярів, навіть попри тиск, масово пишуть заяви про вивчення української мови їхніми дітьми.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що загарбники дозволяють школярам на тимчасово окупованих територіях України отримувати уроки української мови, якщо є заява від батьків. Навіть попри тиск, який здійснюють на мешканців захоплених міст, кількість заяв щодо вивчення української більше, ніж очікували у Кремлі.

"Відтак в регіоні не вистачає підручників, адже для таких уроків росіяни надрукували свої підручники української мови з розповідями про "братні народи" й виправдовуванням окупації. Проте кількість примірників (які) завезли на тимчасово окуповані території набагато менше, ніж охочих вчити рідну мову", – йдеться у повідомленні.

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Через ситуацію, що склалася, окупаційна адміністрація наказала директорам підконтрольних шкіл провести бесіди з батьками, аби ті відмовились від вивчення їхніми дітьми рідної мови.

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни масово "віджимають" квартири з опаленням. Допомагають їм у цьому місцеві комунальники – вони надають окупантам списки квартир, де є опалення, але давно не було власників.

Примітно, що поки росіяни заселяються в комфортні квартири українців, більшість житлового фонду Токмака не мають тепла, бо загарбник другий рік провалюють опалювальний сезон.

Тим часом на окуповану Донеччину росіяни завозять мігрантів з Центральної Азії та Північного Кавказу. Найбільше це видно по Маріуполю – туди окупанти "переселили" вже 30 тисяч осіб.

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