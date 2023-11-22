Місцеві комунальники надають росіянам списки тих квартир, власників яких давно не було вдома, зазначили в Центрі нацспротиву.

Російські загарбники "віджимають" покинуті власниками квартири в окупованому Токмаку Запорізької області. При чому вони шукають виключно житло з опаленням, щоб розселити там особовий склад збройних сил РФ.

"Окупаційна адміністрація вже другий рік як провалила опалювальний сезон й більшість житлового фонду у захопленому місті не мають тепла. При цьому, окупанти самі заселяються у максимально комфортні будинки", – повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що до цього процесу окупанти залучають місцевих комунальників. Ті надають загарбникам списки квартир, де давно не було, але самі квартири під’єднані до тепломереж. Саме в такі квартири й заселюють особовий склад ворога.

Відео дня

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

Росія відправила на Луганщину карателів для обшуків. У Генштабі ЗСУ зазначили, що співробітники Росгвардії та поліції з Московської області шукають в Луганській області наявність зв'язків місцевого населення з українськими військовими та працівниками силових структур, приходячи до людей додому. Якщо ж господарів вдома немає, силовики повертаються в ночі і грабують житло.

Тим часом росіяни активно заселяють окуповану Донеччину мігрантами з Центральної Азії та Північного Кавказу. Найбільше ця тенденція простежується в Маріуполі – туди окупанти завезли вже 30 тисяч мігрантів. Так Росія проводить політику зі зміни демографічного складу тимчасово окупованих територій.

Вас також можуть зацікавити новини: