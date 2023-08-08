Росіяни розуміють, що відбувається на півострові, вважає Данілов.

Через "бавовну" на 54% зменшилась порівняно з минулим роком кількість росіян, бажаючих їхати відпочивати у тимчасово окупований український Крим.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону. І це при тотальній цензурі в російських медіа щодо подій на Кримському півострові.

"Насправді, інформаційна блокада, яка влаштована росіянами безпосередньо для росіян, вона періодично проривається. Те, що є на території Криму, події, які є на території Криму, вони доходять до громадян Російської Федерації. Хочу зауважити, що по тих даних, якими ми володіємо, на 54% зменшилась кількість відвідуючих Кримський півострів порівняно з минулим роком", - сказав Данілов.

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За його словами, це каже про те, що росіяни розуміють, що відбувається на півострові. "Це каже про те, що не так вже багато бажаючих їхати відпочивати у так званий "Наш Крим"… Крим точно буде наш - ніякого відношення до Російської Федерації мати не буде. І ми готуємося всіма силами для того, щоб це стало якомога скорше", - заявив Данілов.

Деокупація Криму: останні новини

Як відомо, у липні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що твердо вирішив звільнити Крим від росіян, незважаючи на можливу незгоду країн-партнерів. За його словами, він зробить це, як тільки буде можливість.

Через деякий час полковник ЗСУ, експерт Роман Світан, коментуючи вибухи на півострові, сказав, що вони підтверджують вислови Залужного щодо звільнення Криму від російських окупантів.

Полковник нагадав про удар по Кримському мосту та масовану атака дронів по російських військових об'єктах на півострові. Він назвав це можливим "формуванням поля бою" для звільнення Криму.

Наприкінці липня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що українські сили зайдуть на територію Криму вже "незабаром".

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