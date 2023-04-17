Росіяни не поспішають їхати на відпочинок до Криму / фото REUTERS

Найбільші готелі окупованого Криму почали пропонувати росіянам масштабні знижки на літній відпочинок, оскільки ті не поспішають бронювати літній відпочинок на прифронтовому півострові

Як пише російський туристичний ресурс TourDom, наприклад, один з п'ятизіркових готелів на південному узбережжі півострова запропонував знижки від 40 до 50 відсотків на оренду вілл для туристів, які відпочивають з дітьми. 

Ще один чотиризірковий готель в окупованому Росією Криму запропонував російським туристам оплатити проживання частинами, при цьому зафіксувавши ціну.

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Наприкінці березня 2023 року підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про "напружену" ситуацію з потоком туристів на півострів. Причиною цього глава окупаційної влади назвав "логістичні труднощі".

З одного боку, після початку повномасштабної війни Росії в Україні в Криму діє заборона на авіаперельоти, з іншого боку, підрив у жовтні 2022 року залізничної гілки Кримського мосту призвів до часткового руйнування мосту та суттєвого ускладнення доступу росіян до окупованого Криму.

Разом з тим, туристичні потоки з Росії до Криму почали скорочуватися ще з літа 2022 року, коли на півострові майже щодня стали чути звуки вибухів. "Прилітає" і по самому півострову. 

При цьому представники туристичної галузі Криму скаржаться на низьку заповнюваність місцевих готелів. Так, якщо в минулі роки більша кількість місцевих готелів були заброньовані на літні місяці ще до Нового року, то в цьому році станом на початок квітня рівень попередньої броні складав менше 20%.

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