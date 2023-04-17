Деякі місцеві готелі вже пропонують росіянам знижки до 50%.

Найбільші готелі окупованого Криму почали пропонувати росіянам масштабні знижки на літній відпочинок, оскільки ті не поспішають бронювати літній відпочинок на прифронтовому півострові.

Як пише російський туристичний ресурс TourDom, наприклад, один з п'ятизіркових готелів на південному узбережжі півострова запропонував знижки від 40 до 50 відсотків на оренду вілл для туристів, які відпочивають з дітьми.

Ще один чотиризірковий готель в окупованому Росією Криму запропонував російським туристам оплатити проживання частинами, при цьому зафіксувавши ціну.

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Туристичний сезон 2023 в окупованому РФ Криму

Наприкінці березня 2023 року підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про "напружену" ситуацію з потоком туристів на півострів. Причиною цього глава окупаційної влади назвав "логістичні труднощі".

З одного боку, після початку повномасштабної війни Росії в Україні в Криму діє заборона на авіаперельоти, з іншого боку, підрив у жовтні 2022 року залізничної гілки Кримського мосту призвів до часткового руйнування мосту та суттєвого ускладнення доступу росіян до окупованого Криму.

Разом з тим, туристичні потоки з Росії до Криму почали скорочуватися ще з літа 2022 року, коли на півострові майже щодня стали чути звуки вибухів. "Прилітає" і по самому півострову.

При цьому представники туристичної галузі Криму скаржаться на низьку заповнюваність місцевих готелів. Так, якщо в минулі роки більша кількість місцевих готелів були заброньовані на літні місяці ще до Нового року, то в цьому році станом на початок квітня рівень попередньої броні складав менше 20%.

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