У нашій країні є величезний обсяг роботи, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Крим буде під контролем Києва, навіть якщо проти цього виступлять союзники нашої країни.

Головнокомандувач ЗСУ в інтерв'ю The Washington Post дав обіцянку щодо півострова. "Як тільки у мене будуть засоби, я щось зроблю. Мені начхати - мене ніхто не зупинить", - заявив Залужний.

Також він розкрив свою концепцію перемоги України та зазначив, що в нашій країні є ще дуже великий обсяг роботи.

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"Перемога буде тоді, коли у нас буде армія - може бути, навіть чимала, - яка гарантуватиме безпеку дітей, які зараз їздять у візках, щоб вони росли, знаючи, що таке більше не повториться...", - сказав Залужний.

Важливі новини України про війну - що варто знати сьогодні

10 червня Володимир Зеленський підтвердив, що контрнаступ ЗСУ 2023 стартував. За відомостями Генерального штабу нашої армії, опублікованими ввечері 14 червня, українські воїни продовжують рухатися вперед на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Крім того, російські окупанти обороняються на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Американський генерал, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес говорив, що українська армія вже знаходиться на шляху до звільнення Криму. На думку глави Міноборони Великобританії Бена Воллеса, ЗСУ здатні деокупувати півострів до кінця року.

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