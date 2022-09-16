Наразі в місті працюють комунальники та сапери.

В нещодавно деокупованому Ізюмі російськими військовими знищено понад 70% будівель.

Про це у Facebook повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який відвідав місто.

"В Ізюмі російськими військовими знищено, візуально, понад 70% будівель, проте життя туди повертається з поверненням українського прапора", - написав він.

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Лубінець зазначає, що в Ізюмі на місці працюють не тільки органи державної влади України, комунальники та сапери, але сюди приїхали також українські та закордонні журналісти, щоб "увесь світі побачив злочини, які продовжує скоювати Російська Федерація",

"Якщо хтось думав, що вони зупинилися на Бучі, бо жахнулися своєї жорстокості - це не так. Російське політичне і військове керівництво нагороджує воєнних злочинців, ставить їх у приклад, і тим самим поширює практику масових злочинів проти цивільного населення", - наголосив омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, Дмитро Лубинець показав катівню окупантів в Ізюмі Харківської області. Її облаштували у підвалі. В опублікованому записі можна побачити вузьке підвальне приміщення з лінолеумом на підлозі. За словами Лубінця, загарбники використовували таке підлогове покриття, щоб легко змивати сліди крові після тортур.

Нагадаємо, 15 вересня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на кладовищі у лісі біля звільненого від окупантів міста Ізюм Харківської області знайдено місце масового поховання, де закопано більше ніж 400 тіл людей.

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