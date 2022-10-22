Це роблять нібито для того, щоб знизити масштаби наслідків у разі руйнування греблі.

Російські окупанти скидають воду з Каховського водосховища.

Про це в ефірі програми "Соловйов Live" заявив призначений РФ "голова" окупаційної адміністрації Новокаховського району Херсонської області Володимир Леонтьєв, пишуть росЗМІ.

За його словами, це робиться нібито для зменшення масштабів збитків у разі руйнування греблі на Каховській ГЕС.

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"ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Вона не зупиняла роботи ні на один день з 24 лютого. Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була б меншою", - сказав зрадник.

Джерела ВВС підтвердили, що скидання води триває вже третій день.

Загроза підриву Каховської ГЕС

На тлі невдач ЗС РФ на полі бою кремлівські пропагандисти створюють інформаційне підгрунтя для пошкодження Каховської греблі російською стороною і покладання відповідальності за можливі наслідки на Київ.

За словами Володимира Зеленського, під загрозою затоплення можуть опинитися понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС - нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь в каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

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