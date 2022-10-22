Аналітики зазначають, що при цьому російські сили звинуватять Україну в підриві ГЕС, хоча вона не має жодного інтересу в цьому.

Російські окупанти можуть спробувати підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції (ГЕС), щоб прикрити свій відступ і завадити українським військам пересуватися вглиб Херсонської області.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що при цьому російські сили звинуватять Україну в підриві ГЕС.

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"Україна не має жодного матеріального інтересу в підриві дамби, яка може затопити 80 українських міст, змусити до переміщення сотні тисяч людей, і пошкодити й без того проблемне електропостачання. Проте Росія має всі підстави намагатися прикрити свої сили, що відступають, і розширити річку Дніпро, яку українським військам потрібно буде перетнути, щоб продовжити контрнаступ", - йдеться в звіті.

Аналітики також підкреслюють, що будь-які заяви про те, що російські війська не будуть підривати дамбу через занепокоєння щодо водопостачання Криму, є абсурдними. Експерти ISW нагадують, що після окупації в 2014 році Крим кілька років обходився без води, постачання якої через Північно-Кримський канал з Дніпра було припинене.

"Російські війська намагатимуться утримати схід Херсонщини не через воду, а для того, щоб створити буферну зону, яка дозволить їм захистити Крим і не дасть українським військам потрапити в зону дії артилерії півострова. Російські керівники можуть вважати, що підрив дамби дозволить їм зберегти цю буферну зону", - пише ISW.

Загроза підриву Каховської ГЕС - що відомо

На тлі невдач ЗС РФ на полі бою кремлівські пропагандисти створюють інформаційне підгрунтя для пошкодження Каховської греблі російською стороною і покладання відповідальності за можливі наслідки на Київ.

За словами Володимира Зеленського, під загрозою затоплення можуть опинитися понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС - нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь в каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

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