Таке застосування дронів – ноу-хау українських військових.

Україна досі залишається найзамінованішою країною світу. Роботи з розмінування другий рік поспіль тривають на Чернігівщині. Тутешні населені пункти були під російською окупацією лише місяць, але наслідки діяльності ворога ліквідовують досі, йдеться в сюжеті ТСН.

"Територія лісів... Їх досить складно проходити, хвоя опадає, розтяжками досить забруднені ліси (є інформація, що заходили піхотні частини, в них це основний вид мінування). Поля забруднені суббоєприпасами", – каже Владислав Гулич, командир батальйону розмінування держслужби транспорту.

На службі в саперів, які щодня знаходять в лісах і полях мінометки, фугаси, розтяжки, працюють БПЛА. Камера дрона обладнана тепловізором, тож може розгледіти у високій траві небезпечні металеві боєприпаси. Тому зранку та ввечері ділянки облітають коптери, фіксують координати всіх підозрілих предметів.

"Використовуємо тепловізор на камері, якщо день, земля прогрілася (і метал також), можемо щось ідентифікувати, побачити, тоді вже даємо команди. Кажемо: "Хлопці, перевірте, що там може бути", – розповідає командир відділення зв'язку Максим Чернюк.

Таке застосування дронів – ноу-хау українських військових. БПЛА з тепловізором розроблялися для пошукових та рятувальних операцій, приміром, при масштабних пожежах і задимленні.

Для розмінування також існує спеціальний сканер, який визначає магнітні аномалії і здатний виявляти будь-які підозрілі предмети на глибині до 3 метрів. Таким обладнанням для більш швидкого обстеження також вже користуються українські військові.

Розмінування території України - це треба знати

За інформацією ДСНС, станом на початок вересня сапери ДСНС знешкодили вже близько 430 тисяч боєприпасів, якими російські окупанти забруднили нашу територію.

За оцінками Міноборони, для розмінування Україні територій необхідно щонайменше 5 тисяч фахівців. За умов їхньої нестачі процес розмінування може тривати десятиліттями.

Професійні сапери передусім розміновують лінії електропередач та критичну інфраструктуру. Однак малопомітними вибухобезпечними предметами рясно засіяні поля, подвір’я мешканців прикордонних та деокупованих областей України. Через це з’являється чимало саперів-аматорів.

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